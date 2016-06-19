Форма поиска по сайту

19 июня 2016, 10:02

Автомобиль упал в Яузу в центре столицы

Фото: m24.ru

В центре столицы в Яузу упал автомобиль. На месте работают спасатели, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на набережной Академика Туполева. О состоянии здоровья водителя и пассажиров пока ничего не известно.

Последнее аналогичное происшествие было еще в марте. На востоке Москвы грузовой автомобиль из-за гололеда пробил ограждение и упал в Яузу.

Авария произошла на Русаковской набережной. Очевидцы происшествия помогли водителю выбраться из воды, его осмотрели врачи скорой помощи.

Упавшую в реку машину подняли при помощи автокрана.

Москва-река инциденты машины чп

