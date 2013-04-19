По Москве-реке открылась 80-я навигация

В Москве открывается речная навигация

19 апреля в полдень на причале парка имени Горького состоялась церемония открытия юбилейной 80-й пассажирской навигации по Москве-реке. Традиционно навигация в столице открывается с наступлением теплой погоды. Все суда выйдут на линии к майским праздникам, рассказала в эфире "Москва FM" Заместитель генерального директора "Столичной судоходной компании" Юлия Балыкова.

"Весной не такой большой поток как летом. В эти дни мы запускаем 10 теплоходов на линии, а к майским праздникам выйдет уже весь флот", - отметил Балыкова.

Так, по Москве-реке будут курсировать более 150 различных судов, в том числе двухпалубные теплоходы типа "Москва" и "Москвич", однопалубные типа "Фонтанка", а также теплоходы на подводных крыльях "Ракета". В церемонии открытия участвовали кадеты, ветераны флота и Великой Отечественной войны, почетные гости и оркестр.

Фото: ИТАР-ТАСС

Первые речные трамвайчики появились на Москве-реке в 1923 году. Они вмещали от 40 до 100 пассажиров. До войны особой популярностью пользовались маршруты Каменный мост - Заозерье и Дорогомиловский мост - завод АМО.

В советские годы одним из самых известных туристических маршрутов стала "Московская кругосветка": Южный речной вокзал - Ока - Нижний Новгород - Волга - Канал имени Москвы - Северный речной вокзал.

Сейчас в любой день недели, кроме официальных праздников, по реке могут курсировать яхты, байдарки и катера. А вот гидроциклам по водной артерии столицы движение запрещено. Маломерным судам хоть и можно передвигаться по Москве-реке, но бросать якорь запрещено.

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоит отметить, что в этом году на Москве-реке планируется открыть круглосуточную навигацию. В утренние и вечерние часы теплоходы будут перевозить пассажиров, как общественный транспорт, а днем – как прогулочный.

Чтобы плавать по Москве –реке нужно получить удостоверение водителя судомеханика, иметь при себе документы на управление речным транспортом. При движении важно соблюдать скорость движения и правила перевозки пассажиров, а на борту нужно иметь средства спасения и пожаротушения.

Судно необходимо зарегистрировать в государственной инспекции по маломерным судам. Судовой билет владелец получает после того, как судно осмотрит специалист ведомства. Каждый год речной транспорт должен проходить техосмотр.

Сегодня навигация на Москве-реке продолжается с середины апреля до середины ноября. Причем курсируют по ней не только туристические паромы, но и частные суда. В этом году появится и новое направление, которое позволит соединить Москвы и Подмосковье. Это маршрут от Северного речного вокзала до причала в Химках.

Цена билета на маршрут Киевский вокзал - Новоспасский мост, Новоспасский мост - Киевский вокзал: 450 руб.- взрослый, 200 руб.- детский (6-11). Дети до 6 лет - бесплатно. Билет дает право совершить речную прогулку в одном направлении до любого причала.

Билет целого дня: 800 руб.- взрослый, 250 руб. - детский (6-11). Дети до 6 лет - бесплатно. Билет дает право совершить речную прогулку в течение дня с неограниченным кол-вом посадок и высадок на теплоходах компании по центральному маршруту, действует на 1 лицо в день приобретения билета.

Цена билета на круговой маршрут "Киевский вокзал- Киевский вокзал": 500 руб.- взрослый, 250 руб.- детский (6-11). Дети до 6 лет - бесплатно.

Ждем Вас на наших теплоходах. Расписание уточняйте по тел.(495) 225-60-70.