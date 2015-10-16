Пассажирское движение по Москве-реке могут запустить с развитием прибрежных зон

Пассажирские перевозки по Москва-реке станут возможными только с развитием прибрежных территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Он отметил, что на территориях, попадающих в проект развития Москвы-реки, живет всего 2 процента населения города. При этом плотность населения в пять-десять раз ниже, чем в среднем по городу.

"Поэтому для запуска речного общественного транспорта нет нужного трафика. Пока это лишь экскурсионная программа. Но как только застройка на реке будет активно развиваться, мы рассмотрим возможность запуска по реке пассажирских перевозок. Иными словами, вначале мы будем развивать эти территории, а затем сможем запустить движение по Москве-реке", – сказал Кузнецов.

По словам главного архитектора, всю необходимую для пассажирского сообщения инфраструктуру власти закладывают уже сейчас. Прежде всего, это касается проекта по возведению 40 портов.

"40 портов, которые создаются в рамках проекта Москвы-реки, будут точками транспортной коммуникации. Они также свяжут Москву-реку с другими транспортными системами Москвы", – подчеркнул Кузнецов.

Кузнецов сообщил, что в ближайшее время начнется реконструкция набережной парка "Зарядье". "Строительство начинается в ноябре, сейчас загружаем технику в доки "Южного порта" для выполнения этих работ", – отметил он, добавив, что следующими будут преобразованы набережные "Лужников", Симоновская, ЗИЛа, "Москвы-Сити", Шелепехинская, Мневников и Тушина. Срок работ на набережных не превысит десяти лет.

Напомним, в 2014 году состоялся Международный конкурс на разработку концепции развития прибрежных зон Москвы-реки. Общая площадь прибрежных территорий, которые находились в творческой разработке участников конкурса, – порядка 3,5 тысячи гектаров. Победителем стало архитектурное бюро "Меганом".