Замела метелица: снегопад в Москве в цифрах

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

12 января на столицу обрушился мощный снегопад, который продолжается и сейчас. Сколько выпало снега и чего ждать москвичам в ближайшее время читайте в материале m24.ru.

– 13 миллиметров осадков, или треть от месячной нормы (42 мм), выпало в городе за сутки. В ближайшие дни это число увеличится, но не сильно: ожидается еще около 5 миллиметров.

– На 7–10 сантиметров увеличился снежный покров, сейчас он составляет 12–20 сантиметров (норма же – 26–27). По данным Гидрометцентра России, до 21 часа 12 января в Москве выпало 6 миллиметров, а к 9 часам утра 13 января добавилось еще восемь.

Нормативы Москвы: правила вывоза снега

– 350 тысяч кубометров снега вывезли коммунальные службы с городских улиц. В уборке города участвуют почти все силы – это 15 тысяч машин, включая 7 тысяч самосвалов для вывоза снега.

– Работают 56 стационарных и 145 мобильных снегосплавных пунктов, их пропускная способность составляет 550 тысяч кубометров в сутки. Затем дороги и тротуары обработают противогололедными материалами.

Циклон, обеспечивший метель в столичном регионе, принес и потепление – в городе около 3 градусов мороза против еще недавних -15. На толщине льда на Москве-реке это, впрочем, не сказалось: эта величина составляет от 12 до 23 сантиметров.

Как вести себя на льду

Как ранее сообщали в МЧС, безопасная толщина льда для одинокого пешехода должна быть не менее 7 сантиметров. Для катания на коньках – не менее 12 сантиметров, а для массового катания – не менее 25 сантиметров. При этом запрещается проверять толщину льда ударом ноги – он может треснуть.

Неожиданное потепление и снегопады закончатся так же быстро, как и начались: в ночь на 14 января в Москве похолодает до -9... -11, пройдет небольшой снег. 15 и 16 января температура продолжит снижение: в пятницу будет до -14, а в субботу до -12.