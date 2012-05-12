17-летняя девушка бросилась с моста Богдана Хмельницкого

Днем 11 мая около дома 2 по Бережковской набережной из Москвы-реки извлекли тело девушки. Следственные органы Главного следственного управления по городу Москве СКР проводят проверку по данному факту.

"По версии следствия, тело находилось в воде менее суток. В сумке несовершеннолетней обнаружен паспорт на ее имя, два сотовых телефона и ее дневник ученицы 11 класса. Личность девушки установлена. Известно, что Мария проживала в городе Лобня Московской области. Она страдала психическим заболеванием", - говорится на сайте Следственного комитета.

Пресс-служба ведомства сообщает, что девушка бросилась с моста Богдана Хмельницкого.