Новый маршрут на Москве-реке соединит Москву и область

Навигация на Москва-реке соединит столицу с областью

На Москва-реке 19 апреля открывается 80-ая, юбилейная навигация. Первое время по центру города будут курсировать 10 прогулочных теплоходов, а к майским праздникам их количество увеличится вдвое, рассказала в эфире "Москва FM" пресс-секретарь Столичной судоходной компании Юлия Ефремова.

"В этом сезоне мы планируем новый маршрут. Это будет переправа от Северного речного вокзала к причалу в парке Северное Тушино и в Химки. То есть соединим Московскую область и Москву", - сообщила Ефремова.

Ссылки по теме От Речного вокзала до парка "Северное Тушино" будет ходить паром



В утренние и вечерние часы теплоходы с интервалом в 20-25 минут будут перевозить пассажиров. А в дневное время по этому маршруту можно будет совершать речные прогулки. Стоимость взрослого билета составит 450 рублей. Теплоходы и экипажи прошли аттестацию и уже ждут своих пассажиров.

Сделать Москва-реку полноценной заменой для наземного транспорта удастся не скоро. Для это необходимо изменить городскую инфраструктуру. В частности, устроить больше причалов в доступных местах.

"Нужно увеличивать количество причалов, сейчас они удалены от станций метро. Нужно делать какие-то перехватывающие парковки, продумывать всю эту систему комплексно", – отметила Ефремова.

Также скоростному передвижению по Москва-реке мешают шлюзы, которые находятся в центре города. Они не дают пересечь реку без остановок, а шлюзование занимает в среднем 30 минут.

Напомним, до конца 2013 года планируется разработать проект развития Москвы-реки и набережных. Концепция развития реки должна войти в новый столичный ген-план.