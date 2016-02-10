Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля 2016, 15:18

Город

В Нагатинском затоне построят паромную переправу

На Москве-реке появится паромная переправа

На Москве-реке планируют построить паромную переправу. Новый общественный транспорт в первую очередь планируют запустить между районами в Нагатинском затоне и Печатниками.

Эта идея была разработана на основе предложений, высказанных в рамках конкурса концепций по благоустройству берегов Москвы-реки. Подробнее о нововведении в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

"Раньше в Москве было довольно много подобных переправ для рабочего использования. Одна из них даже сохранилась – от Северного речного вокзала на противоположный берег Химкинского водохранилища. Что касается Нагатино, это именно тот район, где подобный транспорт будет востребован. Ведь там на довольно значительном протяжении нет мостов через Москву-реку", – объяснил Янков.

Территория, прилегающая к Нагатинскому затону в данный момент активно застраивается: там появляются жилые дома, зоны отдыха, метро, а также запланировано строительство международного парка развлечений.

По словам Янкова, необходимо продумать цену билетов, будет ли действовать карта "Тройка", подъезд автобусов к переправе и много другое.

"Возможно строительство переправы еще и в районе Серебряного Бора, там также не очень хорошо с мостами", – добавил Янков.

В этом году начнутся работы по реконструкции и благоустройству ряда набережных Москвы-реки. В 2014 году состоялся Международный конкурс на разработку концепции развития столичных прибрежных зон.

Общая площадь территорий, которые находились в творческой разработке участников конкурса, – порядка 3,5 тысячи гектаров. Победителем стало архитектурное бюро "Меганом".

Некоторые столичные набережные преобразились еще до проведения конкурса. Так, 30 сентября 2013 года после реконструкции открылась Крымская набережная, которая стала пешеходной.

Ссылки по теме


Москва-река проекты паромы Нагатинский Затон строительство и реконструкция строительство и снос

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика