В Нагатинском затоне построят паромную переправу

На Москве-реке появится паромная переправа

На Москве-реке планируют построить паромную переправу. Новый общественный транспорт в первую очередь планируют запустить между районами в Нагатинском затоне и Печатниками.

Эта идея была разработана на основе предложений, высказанных в рамках конкурса концепций по благоустройству берегов Москвы-реки. Подробнее о нововведении в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

"Раньше в Москве было довольно много подобных переправ для рабочего использования. Одна из них даже сохранилась – от Северного речного вокзала на противоположный берег Химкинского водохранилища. Что касается Нагатино, это именно тот район, где подобный транспорт будет востребован. Ведь там на довольно значительном протяжении нет мостов через Москву-реку", – объяснил Янков.

Территория, прилегающая к Нагатинскому затону в данный момент активно застраивается: там появляются жилые дома, зоны отдыха, метро, а также запланировано строительство международного парка развлечений.

По словам Янкова, необходимо продумать цену билетов, будет ли действовать карта "Тройка", подъезд автобусов к переправе и много другое.

"Возможно строительство переправы еще и в районе Серебряного Бора, там также не очень хорошо с мостами", – добавил Янков.

В этом году начнутся работы по реконструкции и благоустройству ряда набережных Москвы-реки. В 2014 году состоялся Международный конкурс на разработку концепции развития столичных прибрежных зон.

Общая площадь территорий, которые находились в творческой разработке участников конкурса, – порядка 3,5 тысячи гектаров. Победителем стало архитектурное бюро "Меганом".

Некоторые столичные набережные преобразились еще до проведения конкурса. Так, 30 сентября 2013 года после реконструкции открылась Крымская набережная, которая стала пешеходной.