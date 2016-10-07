"Золотую кнопку" ищут в Москве-реке фанаты интернет-блоггера

Поклонники блогосферы ныряют в Москву-реку за "золотой кнопкой"

Поклонники блоггера Дмитрия Ларина ищут на дне Москвы-реки "Золотую кнопку" – награду от Google, которую тот выкинул в воду, сообщает телеканал "Москва 24".

Поиски награды молодые люди ведут в районе Малого Москворецкого моста. Холод на улице и ледяная вода для них препятствием не стали.

28-летний Ларин снял на камеру, как расстался с "Золотой кнопкой". Свой поступок он объяснил тем, что популярность отвлекают блогеров от творчества и не дает развиваться.

Блоггер сам предложил своим подписчикам добыть из водоема награду, запустив акцию "Водолаз challenge".

"Золотая кнопка" – своеобразный "Оскар" для блогеров. Ее, а также "Бриллиантовую кнопку" вручают тем, у кого миллион подписчиков в социальных сетях или на общедоступных каналах в интернете.