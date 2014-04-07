Навигация по Москве-реке откроется 11 апреля

Фото: m24.ru

В 12:00 в пятницу, 11 апреля, на причале Парка Горького в 81-й раз пройдет церемония открытия навигации по Москве-реке. В этом году пассажиров, желающих прокатиться по главной водной артерии столицы, ждет сразу несколько новых экскурсионных программ.

Так, от причала "Киевский вокзал" каждые пятницу, субботу и воскресенье в 17.00 и в 19.30 будет отходить музыкальный теплоход со специальной развлекательной программой, кроме того, по пятницам в 20:00 от причала "Крымский мост" будет отпраляться "Рок-теплоход", на судне будут звучать хиты отечественного рока в исполнении музыкантов, с которыми можно будет не только пообщаться, но и вместе спеть.

По субботам также планируются экскурсионные программы "Поющий теплоход", по воскресеньям - "Легенды и тайны Москвы-реки". А также каждый день, кроме среды и четверга, москвичи смогут посетить детские прогулки на теплоходе.

Столичная судоходная компания была образована в 1933 году и уже более восьмидесяти лет занимается туристической деятельностью и организацией речных прогулок.

Помимо познавательных экскурсионных программ и речных перевозок компания организует развлекательные маршруты, корпоративные круизы, праздничные мероприятия на плавучих ресторанах. В настоящее время в эксплуатации компании находится 55 различных судов, из которых 45 - современные теплоходы.

Напомним, в прошлом году к привычному списку направлений добавился новый маршрут от Северного речного вокзала к причалу в Химках. Кроме того, к лету между парком "Северное Тушино" и Речным вокзалом собираются пустить паромную переправу.

В рамках церемонии открытия уже традиционно выступят воспитанники навигацкой школы, кадетских корпусов и флота Столичной судоходной компании. Кроме того, пройдет пресс-конференция с участием руководства компании и Московского речного пароходства, сообщает пресс-служба ССК. Также, в праздничном мероприятии примут участие представители министерства транспорта РФ, Росморречфлота, правительства Москвы, Московского речного пароходства.