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Москва 24

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Культура

30 апреля, 13:04

Москва онлайн покажет открытие фестиваля-конкурса "Московская весна A Cappella"

Москва онлайн культура

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

1 мая в парке "Зарядье" состоится открытие фестиваля и конкурса "Московская весна A Cappella". Перед гостями выступят сольные исполнители и большие коллективы, участники-новички и опытные конкурсанты из разных стран, в числе которых:

  • Макс Клочков (соло-луп, Россия);
  • AYGYUL (соло-луп, Австрия);
  • Ансамбль Il Canto (6 чел,Россия);
  • Choral Collegium Ensemble (8 чел, Россия);
  • Мужская Военная Капелла (25 чел, Россия);
  • Коллектив из пяти человек CoffeetimeBand (Россия);
  • победители "Московской весны A Cappella-2018" Six Appeal (6 чел, США).

С 1 по 12 мая почти 200 участников фестиваля и конкурса "Московская весна A Cappella" будут каждый день петь на открытых сценах по всему городу! Также в программе запланированы театрализованные представления, мастер-классы и множество других бесплатных развлечений.

Смотрите трансляцию 1 мая в 20:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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