Шоу Татьяны Навки на открытии ГУМ-Катка. Онлайн Москвы 24

29 ноября на Красной площади проходит торжественное открытие ГУМ-Катка. Тема XIII ледового сезона — герои "Союзмультфильма". Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, Волк и Заяц из "Ну, погоди!", Винни-Пух, герои из "Простоквашино" и другие творения отечественных режиссеров, художников-постановщиков и аниматоров украсили каток и ярмарку на Красной площади.

Специально для гостей торжественного открытия фигуристка Татьяна Навка представляет фрагмент своего нового мюзикла на льду "Аленький цветочек".

Трансляция также проходит на портале "Москва онлайн".