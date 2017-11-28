Пассажиры трамвая – о профессиях, которые исчезнут

На этот раз корреспондент портала Москва 24 Александр Лесных поговорил с пассажирами о том, какие профессии они считают исчезающими, а какие – вовсе забытыми.

Мы приглашаем вас прокатиться вместе с нашей съемочной группой на трамвае, который ходит по маршруту от Преображенской площади (по вторникам, 11:00) и от Тверской Заставы (по четвергам, 17:00). Приходите на остановку на площади. Передавайте приветы родным в прямом эфире и катайтесь по городу вместе с "Москвой 24".

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