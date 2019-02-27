Москва онлайн покажет "Ночь на катке" в Парке Горького

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

28 февраля, в последний день зимы, в столице пройдет ежегодная городская акция "Ночь на катке". Тема этого года – "Музыкальный лед". На один вечер катки в 16 парках превратятся в концертные площадки. В "Сокольниках", Бабушкинском и Измайловском парках, саду "Эрмитаж" и других зонах отдыха выступят диджеи и музыканты. Гости будут танцевать и кататься под композиции самых разных жанров с 18:00 до 22:00.

Корреспондент Ярославна Зорькина посетит Парк Горького и пообщается с посетителями. Здесь организаторы обещают провести зажигательную дискотеку в стиле электро. Любимые композиции сыграют диджеи из группы Menzo DJ’s.

Трансляция из Парка Горького начнется 28 февраля в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.