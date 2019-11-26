Москва онлайн и "TVоя Москва.YOUниоры" расскажут, как заявить о своем таланте в соцсетях

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

30 ноября в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва.YOUниоры" пройдет встреча с блогером Дашей Щербаковой. Тема мастер-класса – "Как заявить о своем таланте в digital".

Слушатели узнают:



как понять, в чем ваш талант;

на каких соцсетях сфокусироваться;

способы набрать первую тысячу подписчиков;

как сформировать комьюнити вокруг личного бренда;

как снимать музыкальный влог.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает новый сезон проекта "TVоя Москва.YOUниоры". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Трансляция завершена. Смотрите видеозапись на странице m24 или портале Москва онлайн.