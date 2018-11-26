Москва онлайн покажет встречу с создателем мультов "Вся правда о медведях" и "Вольт"

Фото: кадр из мультсериала "Мы обычные медведи", режиссер Дэниэл Чонг/

28 ноября в Школе дизайна НИУ ВШЭ состоится интернет-конференция с американским художником и создателем сериала "Вся правда о медведях" Дэниэлом Чонгом.

Дэниел Чонг – двукратный обладатель премии "Энни" и продюсер Cartoon Network Studios. В 2016 "Вся правда о медведях" получил приз в международной категории "Детской премии британской академии кино и телевидения". В 2018 году сериал выиграл свою первую премию "Энни" в категории "Лучшее анимационное произведение/вещание для детей". В фильмографии Дэниела такие фильмы, как "Головоломка", "Тачки 2" и "Вольт".

Трансляция начнется 28 ноября в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.