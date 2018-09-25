Москва онлайн покажет, как стать известным архитектором

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

27 сентября в рамках конференции "Открытый город" состоится дискуссия по теме – "Отцы и дети". Представители архитектурных династий Асадовых, Кузембаевых, Бархиных, Сошников, Беловых расскажут, как по наследству передается увлечение архитектурой. Можно ли избежать этой стези будучи ребенком архитекторов? Как знакомство с внутрицеховыми реалиями помогают в овладении профессией? Как они мешают? Возможна ли совместная работа разных поколений и при каких условиях?

Конференция "Открытый город" – крупнейшее событие, посвященное образованию и карьере в сфере архитектуры и городского планирования, которое уже третий год подряд проходит в Москве под эгидой Москомархитектуры. Гостей ждут мастер-классы от ведущих архитектурных бюро, встречи с архитекторами, тематическая выставка, презентация студенческих портфолио и многое другое.

Смотрите 27 сентября в 18:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.