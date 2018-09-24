Москва онлайн покажет шоу-закрытие фестиваля "Круг света" на Гребном канале

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

25 сентября на Гребном канале пройдет шоу в честь закрытия фестиваля "Круг света". Представление будет посвящено году Японии в России. Зрители увидят 40-минутное шоу японской пиротехники, известной на весь мир своей уникальной красотой и масштабностью. В нем будут задействованы крупнокалиберные заряды, диаметр раскрытия самых больших из них достигнет в небе почти одного километра.

Московский международный фестиваль "Круг света" проводится ежегодно с 2013 года. Светодизайнеры и мастера аудиовизуального искусства со всего мира преображают архитектурный облик столицы. На культовых зданиях разворачиваются красочные масштабные видеопроекции, сказочные инсталляции озаряют улицы. Вход на все площадки фестиваля свободный. Также в рамках фестиваля проходят лекции и мастер-классы от светодизайнеров мирового уровня.

Смотрите 25 сентября в 20:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.