Москва онлайн покажет, какими будут первые в мире экогорода

6 и 7 сентября в Москве во второй раз пройдет Климатический форум городов России – важное событие для тех, кто следит за экологическим развитием современных мегаполисов. Местом проведения форума станет исторический павильон ВДНХ "Рабочий и Колхозница". В программе мероприятия запланированы выступления российских и зарубежных экспертов в области устойчивого развития городских экосистем.

6 сентября в 14:30 читатели портала Москва 24 смогут увидеть трансляцию дискуссии по теме – "Климатический путеводитель: лучшие практики городов мира".

Опыт ведущих городов мира показывает, что снижение выбросов CO2 ведет не только к экономической эффективности, но и позволяет существенно улучшить качество среды и жизни людей. Об этом не понаслышке знают члены Альянса углеродно-нейтральных городов (CNCA), куда входит 20 мегаполисов, которые поставили перед собой цель к 2050 году свести эмиссию парниковых газов к нулю. За право стать первым в мире климатически-дружественным городом сражаются Масдар в ОАЭ, австралийская Аделаида и Копенгаген. Пока что лидирует первый, который возводят в настоящий момент прямо посреди пустыни. За счет каких мер возможно достичь углеродной нейтральности? Что для этого должны делать власти, бизнес и общество? И практики каких городов достойны самого пристального внимания?

Смотрите 6 сентября в 14:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.