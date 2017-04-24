Форма поиска по сайту

24 апреля 2017, 17:46

Город

"Москва онлайн" покажет выступление мастеров горлового пения на фестивале Алтая

30 апреля в "Аптекарском огороде" в рамках этнического фестиваля AltaiFest состоится концерт мастеров горлового пения в сопровождении классической музыки. Со сцены прозвучат сказания Алтая и произведения известных композиторов, посвященные природе.

AltaiFest будет проходить в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 28 апреля по 1 мая. В праздничной программе запланированы научно-практическая конференция, мастер-классы по войлоковалянию, игре на варгане и многое другое. Трансляцию концерта горлового пения смотрите на сайте "Москва онлайн" 30 апреля в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

