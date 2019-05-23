Москва онлайн покажет летное шоу с фестиваля "НЕБО: теория и практика"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

25 и 26 мая на аэродроме "Черное", состоится ежегодный федеральный фестиваль воздухоплавания "НЕБО: теория и практика". Это единственное в стране мероприятие подобного формата, рассчитанное как для профессионалов авиации, так и для семейного отдыха с детьми. Фестиваль объединяет огромное количество самых разных людей и демонстрирует, что летать могут любые устройства, начиная от бумажных самолетов до летательных аппаратов будущего.

У наших читателей есть возможность увидеть события одного дня, не покидая дома. Смотрите прямую трансляцию следующих выступлений:



15:50 – фристайл на вертолете от Федерации вертолетного спорта.

16:00 – выступление семикратной чемпионки мира в женском зачете по самолетному спорту Светланы Капаниной.

16:30 – авиашоу пилотажной группы "Первый Полет".

17:00 – пилотаж реактивных моделей Rusjet.