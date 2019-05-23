Москва онлайн покажет, как проходит фестиваль "Рыбная неделя"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С 24 мая по 2 июня в столице начинается один из главных гастрономических фестиваль "Рыбная неделя". Гости фестиваля смогут познакомиться с кулинарными пристрастиями разных народов, отведать незабываемые вкусные блюда, а также прийти на мастер-классы, концерты, посмотреть спектакли. Всех без исключения ждут подвижные спортивные игры. Лейтмотивом фестиваля станут фантазии, связанные с морской тематикой, поэтому в инсталляциях можно будет увидеть персонажей морских легенд, сказок и обитателей глубин.

26 мая наши корреспонденты Ярославна Зорькина и Борис Лорер посетят центральные площадки фестиваля и расскажут, что ожидает москвичей и гостей столицы на празднике морепродуктов.

Трансляция начнется 26 мая в 14:15 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.