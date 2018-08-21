Москва онлайн покажет, как Тадаcи Кавамата вьет гнездо на фасаде ГМИИ имени Пушкина

Японский художник, мастер пространственных масштабных инсталляций из природных материалов Тадаcи Кавамата создал проект "На птичьих правах" специально для Москвы. Он будет представлен на фасаде ГМИИ имени Пушкина и внутри музея с 25 августа по 28 октября.

Инсталляции появятся в Итальянском дворике и даже в кабинете директора, который будут показывать в свободное от работы Марины Лошак время. Уже не в первый раз художники используют фасад здания на Волхонке, – раньше здесь показывали проекты Александра Пономарева "Ветрувианский человек" и инсталляцию Цай Гоцяна "Осень".

Читатели портала Москва 24 увидят прямую трансляцию возведения инсталляции 22 августа в 11:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.