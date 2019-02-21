Москва онлайн покажет фейерверк в честь Дня защитника Отечества

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

23 февраля, в День защитника Отечества, небо над ВДНХ озарится красочным салютом. Не пропустите прямую трансляцию, она начнется в 21:00!

Праздничный фейерверк в этом году прогремит с 16 площадок. За десять минут будет сделано порядка 10 тысячи залпов из 74 салютных установок. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров. На Лужнецкой набережной и Поклонной горе салют поддержат громкие холостые выстрелы пушек ЗИС-3 времен ВОВ.

Трансляция салюта начнется 23 февраля в 21:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.