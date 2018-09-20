Москва онлайн покажет, какие игры ждут гостей фестиваля "Игрокон-2018"

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная

В эти выходные в столице пройдет фестиваль "Игрокон-2018". Это событие в девятый раз соберет вместе издателей настольных игр, профессиональных геймеров и просто любителей настолок. По традиции фестиваль пройдет в Гостином дворе. Гостей ждут встречи, турниры по настолкам, авторская игротека разработчиков, мастер-классы, ярмарка настольных игр, конкурсы, розыгрыши призов и косплей-шоу на сцене фестиваля.

Настольные игры – одно из самых популярных развлечений, из года в год все больше людей присоединяются к этому хобби. Наш корреспондент Ярославна Зорькина посетит мероприятие и узнает, во что именно играют москвичи.

Смотрите 22 сентября в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.