Москва онлайн покажет выступление кадетов в Парке Победы

21 июня с 16:00 в Парке Победы выступит сводный оркестр музыкальных кадетских корпусов Министерства культуры Российской Федерации с патриотической музыкальной программой.

Юные дарования осваивают профессию музыканта-исполнителя на духовых и ударных инструментах, получают комплексное гуманитарно-творческое образование. Воспитанники кадетских корпусов – победители и участники региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Смотрите выступление кадетских корпусов 21 июня в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.