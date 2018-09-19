Москва онлайн покажет световые новеллы о столице

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля "Круг света"/

20 сентября на фасаде Центрального выставочного зала "Манеж" покажут световое шоу, посвященное людям, рожденным в российской столице. Можно будет увидеть три сюжета. В первом будет рассказываться о маленьких мечтателях, изобретателях, архитекторах и дизайнерах. Дети, фантазируя, создают собственный окружающий мир, предлагая и своим родителям включиться в игру с воображением. Волшебное преображение ждет известные московские места.

Детскую тему сменит рассказ о Москве, невероятных археологических раскопках и удивительных находках. Зрители отправятся в путешествие сквозь века – в прошлое города, заглянут в тайные подземные тоннели, узнают о старинных памятниках, фресках, монетах, ремесленных изделиях.

Минувшим эпохам посвящена и третья световая новелла. В ней речь пойдет о москвичах, которые внесли неоценимый вклад в науку и искусство, оставили свой след в истории. Технологии видеомэппинга перенесут зрителей в эпоху царствования Петра I, отправят в путешествие по Сибири и Камчатке со Степаном Крашенинниковым, позволят почувствовать себя на поле боя вместе с Александром Суворовым.

Смотрите интервью с художником 20 сентября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.