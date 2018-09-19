Москва онлайн покажет дискуссию с Покрасом Лампасом о современном искусстве

21 сентября в Новом Манеже состоится открытая дискуссия по теме – "Место и роль современного искусства в городской среде".

Как и почему департамент культуры помогает молодым художникам? Почему сегодня уличное искусство настолько популярно? Зачем уличным мастерам демонстрировать свои произведения в музеях? С чего начинается успех творческих людей? Существует ли конфликт интересов между площадками и художниками? Эти и многие другие вопросы обсудят:



Владимир Филиппов, и.о. заместитель руководителя департамента культуры города Москвы;

Сабина Чагина, куратор проектов уличного искусства и граффити, создатель галереи Street Kit и биеннале уличного искусства "Артмоссфера";

Павел Чекрыжев, генеральный директор Atrium Management;

модератор дискуссии – художник Покрас Лампас.

Традиционная академичность Нового Манежа трансформируется в экспериментальное пространство современного художника, являя собой непрерывный перформанс. Покрас Лампас находиться на территории выставки, одновременно работая над холстами. Посетители Нового Манежа могут стать не просто свидетелями живого процесса творчества, а его полноценными участниками.

Покрас Лампас является ярким представителем современной каллиграфии и основателем нового направления в искусстве — Calligrafuturism. Художник работает с собственным алфавитом, в котором заложены основы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, поколений и письменностей.

Смотрите интервью с художником 21 сентября в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.