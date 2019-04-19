Москва онлайн покажет обзор лучших гастрономических мест "Депо"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

26 апреля проект "Москва онлайн" проведет экскурсию по территории гастрономического квартала "Депо" и составит гид наиболее оригинальных мест. Вы узнаете о заведениях, которые нельзя пройти мимо, потому что в них подают не просто вкусные блюда, а настоящие гастрономические шедевры. Специально для наших зрителей рестораторы и шефы поделятся лайфхаками и расскажут рецепты своих фирменных блюд.

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Эта экскурсия войдет в цикл походов по знаковым гастрономическим местам. В следующих выпусках вы узнаете, какие гастрономические "жемчужины" можно найти на Усачевском рынке, и почему Центральный рынок на Рождественском бульваре – самая настоящая достопримечательность столицы.

Смотрите трансляцию 26 апреля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.