Москва онлайн и "TVоя Москва" покажут, как не испортить интервью

23 марта в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" состоится мастер-класс журналиста, теле- и радиоведущего Москвы 24 Федора Баландина. Тема встречи – "Как испортить интервью. Лайфхаки".

Волнение интервьюера, неправильно заданные вопросы, не настроенный на разговор гость, желание победить в диалоге любой ценой – это лишь несколько пунктов, которые испортят любое интервью. Какие еще существуют ошибки и как их избежать? Об этом вы узнаете на мастер-классе Федора Баландина.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 23 марта в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.