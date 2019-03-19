Москва онлайн и "TVоя Москва" покажут, как вести соцсети стильно

23 марта в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит тревел-блогер Айгуль Вишня. Тема мастер-класса – "Тренды мобильной фотографии: как вести соцсети стильно". Айгуль расскажет, как находить идеи и интересные кадры, обрабатывать снимки и делать свои соцсети максимально привлекательными для подписчиков.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 23 марта в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.