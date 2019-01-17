Москва онлайн покажет, как сделать мини-сад в прозрачной вазе

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19 января у наших читателей есть возможность посмотреть трансляцию мастер-класса из Парка Горького и создать флорариум – композицию из живых растений, камней и дерева в стеклянной форме или горшке.

Участники мастер-класса выберут гармонирующие друг с другом растения, правильно заложат грунт, гравий, составят композицию, а в результате получат чудесный мини-сад. Педагог расскажет, как правильно ухаживать за флорариумом.

Трансляция начнется 19 января в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.