Москва онлайн покажет, как избежать долговой ловушки

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21 августа в рамках проекта "Университет, открытый городу: Вышка на ВДНХ" состоится первая лекция из цикла "Экономика для жизни". Тема встречи – "Кредит как моральная проблема: как избежать долговой ловушки?".

Долговые кризисы стали одной из главных проблем современного мира: они происходят регулярно, и их жертвами становятся как миллионы потребителей, так и целые государства. В России сегодня вновь растет уровень закредитованности и просрочек по кредитам, а коллекторы во многих городах страны становятся опасным элементом повседневной жизни.

Как избежать попадания в долговую западню? Расскажет Григорий Юдин - старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) НИУ ВШЭ.

Смотрите 21 августа трансляцию в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.