Москва онлайн покажет тропический концерт

Фото предоставлено пресс-службой Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

18 декабря, в преддверии открытия крупнейшего в России фестиваля орхидей, в оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" пройдет концерт "Ренессанс в тропиках". Слушатели познакомятся с музыкой эпохи итальянского Возрождения и раннего Барокко в исполнении ансамбля Cuori cantanti. Музыканты на лютнях, блокфлейтах, перкуссии и виолах сыграют произведения Джованни Пьерлуиджи да Палестрины, Марко Кары, Адриана Вилларта и других гениев тех лет.

Трансляция начнется 18 декабря в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.