Москва онлайн покажет, как ведущие телеканала Москва 24 пекут блины для всех

17 февраля в самом центре города – на площади Революции – пройдет ежегодная акция "Масленица с Москва 24". С 13:00 по 17:00 ведущие телеканала будут бесплатно раздавать румяные блинчики всем желающим. Для того, чтобы получить угощение, нужно соблюсти всего одно условие – быть подписанным на наши соцсети.

Сама акция пройдет на территории фестиваля "Московская Масленица" и будет сопровождаться выступлениями народных музыкальных коллективов. Так что приходите всей семьей — и блинов поедите, и отпразднуете по всем правилам!

Прямую трансляцию смотрите 17 февраля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.