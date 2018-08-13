Москва онлайн покажет фестиваль фейерверков "Ростех"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В эти выходные, 18 и 19 августа, в Братеевском каскадном парке пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех". Тема праздника в этом году – добро и волшебство. Многотысячные яркие вспышки будут озарять небо под музыкальные композиции из известных фильмов. Гости смогут принять участие в различных играх, полюбоваться причудливыми арт-объектами, посмотреть необычные перформансы и научиться запускать воздушных змеев. Шоу-программы подготовили лучшие пиротехнические команды из России, Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Словакии, США.

Смотрите прямой эфир пиротехнического шоу на портале Москва онлайн 18 августа с 21:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.