Москва онлайн покажет церемонию прощания с Сергеем Доренко

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Прощание с журналистом Сергеем Доренко состоится 17 мая на Троекуровском кладбище. Прямая трансляция церемонии начнется в 11:00.

Доренко скончался в четверг, 9 мая, после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле, когда ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание. Причина смерти – разрыв аорты.

Телеканал Москва 24 опубликовал видео момента аварии. На записи запечатлен момент, когда мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.

На телевидение Доренко пришел 1 апреля 1985 года. Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва". До этого он работал в "Русской службе новостей". Известность он получил в 1990-х, когда вел передачи "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко".

Смотрите трансляцию 17 мая в 11:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.