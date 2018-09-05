Москва онлайн покажет встречу с внуком писателя Эрнеста Хемингуэя

Фото: AP/Evan Vucci

Московская международная книжная выставка-ярмарка – старейшая и крупнейшая книжная ярмарка в России, которая проводится с 1977 года. В этом году ММКВЯ пройдет в 31-й раз. Посетителей ждут встречи с писателями, издателями и журналистами на творческих мастер-классах, презентациях книг и дискуссиях.

7 сентября в рамках мероприятия состоится открытое интервью с Джоном Патриком Хемингуэем, родным внуком писателя Эрнеста Хемингуэя. Он представит свою книгу Strange tribe – скандальные семейные мемуары, в которых рассказывает о непростых отношениях своего отца Грегори со знаменитым дедом.

Смотрите 7 сентября в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.