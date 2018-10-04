Москва онлайн покажет, как в столице проходит Грибной фестиваль

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В эти выходные в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет один из крупнейших в России и Европе III ежегодный Грибной фестиваль. Мероприятие будет посвящено грибным культурам в науке, искусстве, гастрономии, прикладном творчестве и повседневной жизни. Гости посетят мастер-классы и лекции, узнают о самых вкусных кулинарных рецептах и волшебных свойствах грибов. Наш корреспондент посетит праздник и пообщается с посетителями.

Смотрите трансляцию 7 октября в 14:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.