Москва онлайн покажет монолог Александра Кибовского "Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

6 февраля в 20:00 на сцене "Зимний сад" состоится первый показ в рамках нового проекта театра "Школа современной пьесы" – "Истории из истории". Это будет цикл театральных постановок, в который войдут моноспектакли, основанные на реальных историях, документах, расследованиях. Начнется цикл с монолога Александра Кибовского "Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина".

Идея создания спектакля принадлежит Иосифу Райхельгаузу. Услышав лекцию руководителя департамента культуры, Иосиф Леонидович предложил создать театральную среду вокруг этой истории и показать ее на сцене.

Александр Кибовский – большой специалист в области военной политики и общественных отношений начала XIХ века. Он глубоко изучил вопрос дуэли Пушкина и Дантеса, выявив прелюбопытнейшие факты. Именно о них он и расскажет своим зрителям.

Премьерный моноспектакль "Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина" будет показан параллельно спектаклю "Спасти камер-юнкера Пушкина", который идет на сцене театра уже 5 лет и имеет огромный успех у московской публики.

Трансляция моноспектакля Александра Кибовского начнется 6 февраля в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.