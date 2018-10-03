Москва онлайн покажет иные миры на Comic Con Russia

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Comic Con Russia – это главное событие года для поклонников поп-культуры. Гости узнают о новинках в мире фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр. В программе заявлены мастер-классы, розыгрыши призов, шоу косплея и встречи с известными актерами, геймерами и разработчиками.

Наш корреспондент посетит Comic Con Russia и пообщается с представителями других миров.

Смотрите трансляцию 6 октября в 16:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.