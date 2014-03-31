В деловом центре "Москва-Сити" построят два 66-этажных здания

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории делового центра "Москва-Сити" построят административно-деловой комплекс площадью почти 357 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Он будет состоять из двух 66-этажных зданий, объединенных шестиэтажным перекрытием.

В Башне апартаментов с 4 по 65 этажи расположатся помещения для временного проживания на более чем 1700 мест, а в здании Офисной башни с 6 по 60 этажи построят помещения, рассчитанные сразу на 10 тысяч сотрудников.

В подземной части комплекса построят стоянку почти на 3 тысячи мест. На 1 этаже расположатся входы в офисы и апартаменты, а также торговые помещения для аренды. Кроме того, на втором этаже стилобатной части комплекса предусмотрен семейно-досуговый центр, на третьем – гостиница, а на пятом и шестом – фитнес-центр.

Также в целях пожаробезопасности на крышах башен установят площадки для аварийно-спасательного вертолета, а по парапету сделают ограждение из закаленного стекла с металлокаркасом.