Весенние выходные: час в темноте и закат в "Москва-Сити"

Фото: ИТАР-ТАСС

Ярмарка необычных дизайнерских вещей, опасные трюки на сноуборде, мастер-класс для будущих театральных художников и Час Земли. Редакция M24.ru выбрала самые интересные мероприятия грядущего уикэнда.

Суббота, 29 марта

Утро

В 12:00 в Москве открывается арт-маркет "Райские яблоки". Творческие люди и дизайнеры соберутся на ярмарке посмотреть на творения друг друга, вдохновиться и что-нибудь купить. На маркете можно найти безделушки для души, украшения для дома, необычные аксессуары и многое другое. Например, мастер Марина Шкуть будет продавать самодельные тряпичные куклы, а дизайнеры из Kikamuka порадуют девушек одеждой с велосипедным принтом.

Место: Дизайн-завод "Флакон", большая Новодмитровская, 36.

Стоимость: вход свободный.

Кому идти: самым творческим.

Фото: M24.ru

Обед

Если вы не катаетесь на сноуборде, то приходите посмотреть, как это делают другие. Соревнования по слоупстайлу и фриски (разновидности акробатических трюков на доске) пройдут на Воробьевых горах. На глазах удивленной публики райдеры покажут прыжки, вращения и прочие трюки. Второй частью спортивного мероприятия станут выступления мотофристайлеров. Это один из опаснейших и эффектных видов спорта. В конце зрители послушают группу "Токио" - специального гостя фестиваля.

Место: Воробьевы горы.

Стоимость: 500 рублей.

Кому идти: тем, кто скучал по острым ощущениям.

Вечер

"Час Земли" - отличный повод сделать мир вокруг прекраснее и экологичнее, а себя - лучше. Ровно в 20:30 выключаем свет всего на час. Мероприятие проходит седьмой год, и уже стало одним из самых популярных и массовых. В Москве в воскресенье отключат подсветку у 250-й зданий, среди них - Главный корпус МГУ, храм Христа Спасителя, гостиницы "Пекин" и "Националь".

Место: весь мир.

Кому участвовать: неравнодушным.

Фото: ИТАР-ТАСС

Воскресенье, 30 марта

Утро

Вы еще не были на смотровой площадке города, которая открылась неделю назад? Самое время! Теперь наслаждаться видами столицы можно с 58 этажа башни "Федерация" комплекса Москва-Сити. В рамках экскурсии на площадку вам расскажут о том, как строили первые небоскребы в Москве и познакомят с историей высотного строительства. Но даже самый красноречивый рассказ не сравнится с видами весеннего заката с высоты 238 метров.

Место: выход из метро "Выставочная", ТЦ "Афимолл".

Стоимость: 700-900 рублей, время и билеты - по ссылке.

Кому идти: тем, кто ищет впечатления.

Обед

Если вы не знаете, куда отправить детей в воскресенье, обратите внимание на авторский трехчасовой мастер-класс "Театр в картонной коробке". Ведущие расскажут о профессии театрального художника - человека, который выбирает костюмы для актеров и решает, как установить декорации. Участники воркшопа оформят собственную сцену. Правда, в картонной коробке. Начало в 16:00.

Место: КЦ "Москвич", Волгоградский 46/15.

Стоимость: бесплатно, регистрация.

Кому идти: тем, кто еще не выбрал профессию и хочет чего-то оригинального.

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечер

Вечером Культурный центр ЗИЛ приглашает на спектакль "Сказки слона Хортона". выступление актеров Драматического театра им. С.Л Штейна пройдет на английском языке. Те, кто языка не знают, смогут увидеть спектакль на русском в 12:00, английскую версию покажут в 18:00.

Место: КЦ ЗИЛ, Восточная, 4, стр. 1.

Стоимость: 400 рублей, льготным категориям скидки.

Кому идти: любителям Хортона и английского языка.