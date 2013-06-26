Форма поиска по сайту

26 июня 2013, 11:28

Город

Бывший партнер Полонского подозревается в уклонении от уплаты налогов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении бывшего партнера девелопера Сергея Полонского Артура Александрова, занимавшегося возведением башни "Федерация" в Москва-Сити". Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, Александров, находясь в должности генерального директора "Индастри-Констракшн", заключил договор с фирмой "Проспект" на постройку офисно-рекреационного центра в "Москва-Сити".

При этом "Проспект" была подконтрольной компанией Александрова, и все работы были выполнены "Индастри-Констракшн". Однако подрядчик все равно получил причитающееся по договору вознаграждение – 292 миллиона рублей.

Как пишет газета "Известия", "Проспект" передавала заказы третьим лицам, которые оказались фирмами - "однодневками". Таким образом Александров подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму в 119 миллионов рублей.

При этом "Индастри-Констракшн" находится на конкурсном управлении, последним владельцем активов фирмы была "Сити-девелопмент" – подконтрольная Mirax Group фирма.

