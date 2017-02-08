Форма поиска по сайту

08 февраля 2017, 13:33

Пять новых объектов возведут за два года в "Москва-Сити"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пять новых зданий планируют возвести на территории "Москва-Сити" в ближайшие два года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. Их общая площадь составит порядка 1,7 миллиона квадратных метров.

По словам главы ведомства Марата Хуснуллина, в них расположатся несколько уникальных объектов, в том числе – киноконцертный зал на четыре тысячи мест. Кроме того, предстоит построить общегородскую площадь, которую свяжут пешеходными маршрутами с ЦВК "Экспоцентр" и мостом "Багратион".

Вместе с тем, продолжится развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе делового центра – комплекс будет обслуживаться дорогами, метрополитеном и МЦК, а в ближайшее время через него пройдут Калининско-Солнцевская линия, участок Третьего пересадочного контура и северный дублер Кутузовского проспекта.

Общая площадь "Москва-Сити" составляет порядка 100 гектаров, из которых 60 отвели под новую застройку.

К июлю на территории делового центра планируют закончить строительство самого высокого здания в Европе – 95-этажную башню "Восток" комплекса "Федерация". Ее высота составит рекордные 374 метра.

