Пять новых объектов возведут за два года в "Москва-Сити"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пять новых зданий планируют возвести на территории "Москва-Сити" в ближайшие два года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. Их общая площадь составит порядка 1,7 миллиона квадратных метров.

По словам главы ведомства Марата Хуснуллина, в них расположатся несколько уникальных объектов, в том числе – киноконцертный зал на четыре тысячи мест. Кроме того, предстоит построить общегородскую площадь, которую свяжут пешеходными маршрутами с ЦВК "Экспоцентр" и мостом "Багратион".

Вместе с тем, продолжится развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе делового центра – комплекс будет обслуживаться дорогами, метрополитеном и МЦК, а в ближайшее время через него пройдут Калининско-Солнцевская линия, участок Третьего пересадочного контура и северный дублер Кутузовского проспекта.