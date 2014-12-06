Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Проекты

06 декабря 2014, 15:25

Киноконцертный зал на тысячу мест построят в 2016 году в "Москва-Сити"

Москва-Сити проекты кинотеатр стройкомплекс Москвы ботанический сад концертный зал

Фото: M24.ru

Строительство киноконцертного зала в "Москва-Сити" может быть закончено в 2016 году, рассказал журналистам заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Это будет один из лучших киноконцертных залов в мире. Инвестором проекта выступает группа компаний "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова. Работы идут в хорошем темпе, инвестор называет 2016 год как срок окончания строительства", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По его словам, общая вместимость зала составит 1000 человек.

"Перед входом в киноконцертный зал уже имеется благоустроенная городская площадь, остальные работы по благоустройству прилегающей территории инвестор выполнит за свой счет", - подчеркнул заммэра.

Он также заявил, что Ботанический сад имени Сеченова в районе "Москва-Сити" необходимо сделать открытым городским парком.

"Мы будем выходить с обращением к органам федеральной власти, чтобы сад ботанических растений сделать открытым, чтобы люди, которые живут и работают в районе Сити могли пользоваться этим садом, как нормальным городским парком. Такое решение мы сегодня тоже подготовили. Это обращение от имени мэра в адрес федерального центра уже готовится", - цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать