Киноконцертный зал на тысячу мест построят в 2016 году в "Москва-Сити"

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Строительство киноконцертного зала в "Москва-Сити" может быть закончено в 2016 году, рассказал журналистам заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Это будет один из лучших киноконцертных залов в мире. Инвестором проекта выступает группа компаний "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова. Работы идут в хорошем темпе, инвестор называет 2016 год как срок окончания строительства", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По его словам, общая вместимость зала составит 1000 человек.

"Перед входом в киноконцертный зал уже имеется благоустроенная городская площадь, остальные работы по благоустройству прилегающей территории инвестор выполнит за свой счет", - подчеркнул заммэра.

Он также заявил, что Ботанический сад имени Сеченова в районе "Москва-Сити" необходимо сделать открытым городским парком.

"Мы будем выходить с обращением к органам федеральной власти, чтобы сад ботанических растений сделать открытым, чтобы люди, которые живут и работают в районе Сити могли пользоваться этим садом, как нормальным городским парком. Такое решение мы сегодня тоже подготовили. Это обращение от имени мэра в адрес федерального центра уже готовится", - цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".