Новости

Новости

19 апреля 2017, 16:39

Город

Радиостанция "Москва FM" проведет акцию с сетью кофеен "Даблби"

Фото предоставлено организаторами

С 20 апреля и до конца весны в сети кофеен "Даблби" все любители кофе смогут получить авторскую открытку от радиостанции "Москва FM". Об этом сообщают организаторы акции.

Радиостанция "Москва FM" и сеть кофеен "Даблби" объединяются для того, чтобы украсить жизнь москвичей яркими открытками и вкусным кофе. С 20 апреля по 1 июня во всех кофейнях сети посетителей ждут акварельные открытки с видами любимого города от радиостанции "Москва FM".


"Даблби" является международной сетью кофеен из России, работающая с зерном класса specialty, начиная с выбора его лично у фермеров до обжарки и подачи в собственных заведениях. Сейчас в сети десятки кофеен, в том числе в Москве, Петербурге, городах России, Праге, Риге, Барселоне, Минске и Тбилиси. Команда "Даблби" — самая титулованная в России, в ее составе многократные чемпионы России по приготовлению кофе, а также вице-чемпион мира по обжарке.

Москва FM Даблби свежий воздух

