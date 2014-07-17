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Культура

17 июля 2014, 10:20

Кино на "Доверии": шарады с богатой вдовой и любовь к коменданту

Москва Доверие комедии советские фильмы драмы Одри Хепберн кино

Ежедневно телеканал "Москва Доверие" транслирует художественные фильмы - от советских и российских до зарубежных картин. О том, какое кино смотреть на этой неделе, - в нашем материале.

Четверг, 17 июля

Кадр из фильма "Очная ставка"

Николай Караченцев и Елена Сафронова исполнили главные роли в криминальной драме "Очная ставка" 1986 года. Лента рассказывает о пожаре, который произошел в доме главной героини Анны. Во время происшествия женщина была в командировке, а сын героини находился дома. Несмотря на то, что мальчика спасли, он потерял дар речи. Следствию удалось установить, что в ту ночь помимо ребенка в квартире находился кто-то еще.

Время: 20.40

Пятница, 18 июля

Кадр из фильма "Шарада"

Удивительные события происходят в триллере "Шарада" (1963) с Одри Хепберн в главной роли. Привлекательная американка Регги расстается с мужем и уезжает отдыхать. На курорте героиня знакомится с обаятельным мужчиной. Вернувшись домой, героиня узнает, что ее супруг убит, а все сбережения украдены. Речь идет об очень больших деньгах, которые мужчина присвоил себе во время Второй мировой войны. Неожиданно в жизни женщины появляется курортный знакомый, а вместе с ним группа "бывших однополчан" покойного мужа, желающих завладеть наследством. Герои уверены: богатства не украли, их заботливо спрятала новоиспеченная вдова.

Время: 13.50

Суббота, 19 июля

Кадр из фильма "Одиноким предоставляется общежитие"

Знаменитую советскую картину 1983 года "Одиноким предоставляется общежитие" покажут в субботу. Сюжет ленты рассказывает о бывшем моряке, которого направляют на работу комендантом в общежитие ткачих. Герой сразу обращает внимание на Веру Голубеву - девушку, которая устраивает личную жизнь своих подруг, подбирая им достойных мужчин. Однако в жизни героини нет места любви и отношениям. До тех пор, пока она не встречает нового обитателя общежития.

Время: 18.35

Воскресенье, 20 июля

Кадр из фильма "Выстрел в спину"

"Выстрел в спину" (1980) - история о человеке, который убил своего друга-писателя, чтобы избавиться от ненужных свидетелей. Следствие начинает расследование и сталкивается с большим количеством загадочных фактов: улик критически мало, а орудие убийства не найдено. Скорее всего, злоумышленник направил милицию по ложному следу.

Время: 21.50

Понедельник, 21 июля

Кадр из фильма "Взрослые дети"

Герои картины "Взрослые дети" (1962) - муж с женой, которые готовятся к выходу на пенсию. Дочь персонажей тоже готовится к важному событию - свадьбе. Родители не хотят отпускать дочь и приглашают молодоженов жить в свою квартиру. Молодая пара быстро утомляет родителей, и жизнь обеих семей становится невыносимой. В ролях - Александр Демьяненко, Зоя Федорова, Алексей Грибов и другие.

Время: 06.15

Вторник, 22 июля

Кадр из фильма "Тайна "Черных дроздов"

Детективная история "Тайна "Черных дроздов" (1983) рассказывает о запутанном деле, разгадать которое взялась мисс Марпл. В семействе Фортескью происходят странные события: сначала редким ядом отравляют главу дома, затем убивают горничную, а потом и супругу хозяина дома. Кто и зачем избавился почти от половины семейства - главная интрига картины.

Время: 20.45

Среда, 23 июля

Кадр из фильма "Игра без правил"

Фильм "Игра без правил" (1965) посвящен борьбе советских чекистов против американской разведки в эпоху после Второй мировой. В центре повествования - полковник особого отдела Ларцев, который раскрывает заговор против талантливого советского конструктора по фамилии Леонтьев.

Время: 20.40

Полная программа телеканала - по ссылке

Сюжет: Советская классика и современное кино на канале "Москва Доверие"

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