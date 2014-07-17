Кино на "Доверии": шарады с богатой вдовой и любовь к коменданту

Ежедневно телеканал "Москва Доверие" транслирует художественные фильмы - от советских и российских до зарубежных картин. О том, какое кино смотреть на этой неделе, - в нашем материале.
Четверг, 17 июля
Кадр из фильма "Очная ставка"
Николай Караченцев и Елена Сафронова исполнили главные роли в криминальной драме "Очная ставка" 1986 года. Лента рассказывает о пожаре, который произошел в доме главной героини Анны. Во время происшествия женщина была в командировке, а сын героини находился дома. Несмотря на то, что мальчика спасли, он потерял дар речи. Следствию удалось установить, что в ту ночь помимо ребенка в квартире находился кто-то еще.
Время: 20.40
Пятница, 18 июля
Кадр из фильма "Шарада"
Удивительные события происходят в триллере "Шарада" (1963) с Одри Хепберн в главной роли. Привлекательная американка Регги расстается с мужем и уезжает отдыхать. На курорте героиня знакомится с обаятельным мужчиной. Вернувшись домой, героиня узнает, что ее супруг убит, а все сбережения украдены. Речь идет об очень больших деньгах, которые мужчина присвоил себе во время Второй мировой войны. Неожиданно в жизни женщины появляется курортный знакомый, а вместе с ним группа "бывших однополчан" покойного мужа, желающих завладеть наследством. Герои уверены: богатства не украли, их заботливо спрятала новоиспеченная вдова.
Время: 13.50
Суббота, 19 июля
Кадр из фильма "Одиноким предоставляется общежитие"
Знаменитую советскую картину 1983 года "Одиноким предоставляется общежитие" покажут в субботу. Сюжет ленты рассказывает о бывшем моряке, которого направляют на работу комендантом в общежитие ткачих. Герой сразу обращает внимание на Веру Голубеву - девушку, которая устраивает личную жизнь своих подруг, подбирая им достойных мужчин. Однако в жизни героини нет места любви и отношениям. До тех пор, пока она не встречает нового обитателя общежития.
Время: 18.35
Воскресенье, 20 июля
Кадр из фильма "Выстрел в спину"
"Выстрел в спину" (1980) - история о человеке, который убил своего друга-писателя, чтобы избавиться от ненужных свидетелей. Следствие начинает расследование и сталкивается с большим количеством загадочных фактов: улик критически мало, а орудие убийства не найдено. Скорее всего, злоумышленник направил милицию по ложному следу.
Время: 21.50
Понедельник, 21 июля
Кадр из фильма "Взрослые дети"
Герои картины "Взрослые дети" (1962) - муж с женой, которые готовятся к выходу на пенсию. Дочь персонажей тоже готовится к важному событию - свадьбе. Родители не хотят отпускать дочь и приглашают молодоженов жить в свою квартиру. Молодая пара быстро утомляет родителей, и жизнь обеих семей становится невыносимой. В ролях - Александр Демьяненко, Зоя Федорова, Алексей Грибов и другие.
Время: 06.15
Вторник, 22 июля
Кадр из фильма "Тайна "Черных дроздов"
Детективная история "Тайна "Черных дроздов" (1983) рассказывает о запутанном деле, разгадать которое взялась мисс Марпл. В семействе Фортескью происходят странные события: сначала редким ядом отравляют главу дома, затем убивают горничную, а потом и супругу хозяина дома. Кто и зачем избавился почти от половины семейства - главная интрига картины.
Время: 20.45
Среда, 23 июля
Кадр из фильма "Игра без правил"
Фильм "Игра без правил" (1965) посвящен борьбе советских чекистов против американской разведки в эпоху после Второй мировой. В центре повествования - полковник особого отдела Ларцев, который раскрывает заговор против талантливого советского конструктора по фамилии Леонтьев.
Время: 20.40
Полная программа телеканала - по ссылке