На выставке "50 плюс" пройдет автограф-сессия писателя Олега Роя

Фото: facebook.com/olegroy1267

С 3 по 5 ноября в "Экспоцентре" пройдет Международный форум-выставка "50 плюс. Все плюсы зрелого возраста". В рамках мероприятия телеканал "Москва" проведет автограф-сессию с писателем Олегом Роем. Самые активные участники встречи получат книгу с автографом писателя.

Ежегодный форум-выставка – одно из ключевых событий проекта "50 плюс", объединяющее людей зрелого и старшего возраста, которые хотят жить полноценно и активно, представителей бизнес-сообщества, предлагающих современные, качественные товары и услуги, а также органы государственной власти, призванные защищать интересы граждан.

Кроме того, в день открытия форум-выставки "Город Доверия" проведет акцию "Читай! Меняйся!". Все желающие принесут свою любимую книгу, а взамен заберут журнал "Караван историй" из Золотой коллекции. Таким образом, гости получат не только уникальные номера журнала, но и приятные сувениры от "Города Доверия" и проекта "Читай! Меняйся!"

Олег Рой – писатель, автор романов, эссе, а также детских книг. На счету автора более 40 крупных произведений. Совокупный тираж книг Олега Роя составляет более 12 миллионов экземпляров.