LIVE: тренинг по технике речи от ведущего "Москвы 24" Федора Баландина

Фото: facebook.com/infomoscow24

29 июля в павильоне "Школа" в парке искусств МУЗЕОН ведущий информационных программ на канале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" Федор Баландин проведет тренинг по технике речи "Три шага к успешному выступлению".

Есть несколько универсальных принципов, на которых строится общение и с родственниками,и с коллегами по работе. Гости узнают, как вести себя на совещании и как убедительно рассказывать об идеях и проектах. Для успешной коммуникации достаточно сделать три шага:



Развить технику речи, под которой подразумевается умение делать голос убедительным, управлять интонацией, расставлять акценты и выдерживать паузы;

Структурировать выступление и подводить слушателя к определенной мысли;

Следить за собой и своей речью во время общения с аудиторией.

