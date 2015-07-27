LIVE: тренинг по технике речи от ведущего "Москвы 24" Федора Баландина

Фото: facebook.com/infomoscow24
29 июля в павильоне "Школа" в парке искусств МУЗЕОН ведущий информационных программ на канале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" Федор Баландин проведет тренинг по технике речи "Три шага к успешному выступлению".
Есть несколько универсальных принципов, на которых строится общение и с родственниками,и с коллегами по работе. Гости узнают, как вести себя на совещании и как убедительно рассказывать об идеях и проектах. Для успешной коммуникации достаточно сделать три шага:
- Развить технику речи, под которой подразумевается умение делать голос убедительным, управлять интонацией, расставлять акценты и выдерживать паузы;
- Структурировать выступление и подводить слушателя к определенной мысли;
- Следить за собой и своей речью во время общения с аудиторией.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 29 июля в 19.30
- Что: тренинг по технике речи
- Кто: Федор Баландин
- Кому смотреть: тем, кто мечтает стать великим оратором