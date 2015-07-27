Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля 2015, 12:30

Город

LIVE: тренинг по технике речи от ведущего "Москвы 24" Федора Баландина

Фото: facebook.com/infomoscow24

29 июля в павильоне "Школа" в парке искусств МУЗЕОН ведущий информационных программ на канале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" Федор Баландин проведет тренинг по технике речи "Три шага к успешному выступлению".

Есть несколько универсальных принципов, на которых строится общение и с родственниками,и с коллегами по работе. Гости узнают, как вести себя на совещании и как убедительно рассказывать об идеях и проектах. Для успешной коммуникации достаточно сделать три шага:

  • Развить технику речи, под которой подразумевается умение делать голос убедительным, управлять интонацией, расставлять акценты и выдерживать паузы;
  • Структурировать выступление и подводить слушателя к определенной мысли;
  • Следить за собой и своей речью во время общения с аудиторией.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 29 июля в 19.30
  • Что: тренинг по технике речи
  • Кто: Федор Баландин
  • Кому смотреть: тем, кто мечтает стать великим оратором

В ожидании начала мастер-класса смотрите:


Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Год литературы на m24.ru
Москва 24 журналистика мастер-классы Москва FM прямые трансляции ораторское искусство Мослекторий летний кинотеатр МУЗЕОН смотреть онлайн на m24.ru техника речи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика