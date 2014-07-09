Фото: M24.ru

Дебаты кандидатов в Мосгордуму начнутся 18 августа, их будут транслировать телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие", пишет "Коммерсант".

Всего планируется 45 выпусков программы – по числу избирательных округов, дебаты будут выходить несколько раз в день. Кроме того, прорабатывается вопрос о трансляции дебатов на радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москва".

Для кандидатов проведут жеребьевку эфирного времени. Как ожидается, вести дебаты будут несколько ведущих телеканала "Москва 24".

По словам главы холдинга "Москва Медиа" Игоря Шестакова, формат передач будет похож на теледебаты во время выборов мэра столицы: тогда ведущий предлагал всем кандидатам ответить на один и тот же вопрос, затем претенденты задавали вопросы друг другу, а в конце у каждого было 30 секунд на обращение к телезрителям.

Ранее M24.ru сообщало, что городские теле- и радиоканалы могут предоставить бесплатное эфирное время для дебатов кандидатам в депутаты Мосгордумы, об этом попросил Сергей Собянин.

Мэр попросил городское телевидение дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях выступить на дебатах в эфире и донести свои программы до избирателей.

Стоит отметить, что на выборах регионального уровня бесплатный эфир должны предоставлять лишь окружные и районные СМИ. Но ввиду важности выборов Мосизбирком попросил Сергея Собянина помочь провести кампанию на высоком уровне и предоставить бесплатное эфирное время кандидатам в депутаты Мосгордумы в московских СМИ.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Кроме того, Мосгоризбирком утвердил список из пяти партий, которым не нужно собирать подписи избирателей перед выборами в Мосгордуму. В их число вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко". На предыдущих выборах в городскую думу они набрали больше 0,5 процента и считаются поддержанными избирателями. Кандидатам от других партий или самовыдвиженцам для регистрации придется собрать подписи не менее трех процентов всех избирателей округа, то есть около 4,8 тысячи подписей.

3 июля МГИК зарегистрировал перового кандидата в депутаты МГД. Была принята кандидатура Ирины Копкиной от партии "Яблоко". Всего на данный момент в предвыборной кампании участвуют 14 партий. На регистрацию поступили документы от 272 кандидатов, из них 186 самовыдвиженца.